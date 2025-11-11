El DAX 40 sube un 0,53 % tras los impulsos de Wall Street

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 11 nov (EFE).- El DAX 40 subió este martes un 0,53 % tras los impulsos de las ganancias de Wall Street, que compensaron la publicación de resultados débiles y la caída de la confianza inversora en Alemania en noviembre.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,53 % en 24.088,06 puntos.

El proyecto de ley para reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia de Estados Unidos impulsa a la renta variable.

El sector privado creó en Estados Unidos menos empleos en las últimas cuatro semanas hasta el 25 de octubre, una media de 11.250 empleos semanales menos, según cifras de ADP.

La confianza inversora bajó en noviembre en Alemania en la medida que cae la esperanza en la capacidad política económica del Gobierno germano, según informó este martes el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

La empresa química y farmacéutica Bayer ganó un 3,5 %, hasta 27,43 euros, y Merck avanzó un 2,7 %, hasta 112,65 euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas subió un 2,9 %, hasta 162,30 euros, y la inmobiliaria Vonovia avanzó un 2,5 %, hasta 25,73 euros.

El fabricante de neumáticos Continental cayó un 3,4 %, hasta 63,86 euros, y la empresa de energía RWE bajó un 1,2 %, hasta 42,94 euros.

La empresa de armamento Rheinmetall perdió un 3,1 %, hasta 1.731,50 euros, después de que el especialista en radares Hensoldt (-8,4 % en el MDAX de empresas medianas) publicara en un encuentro con inversores pronósticos para 2026 y 2027, que fueron mucho más bajos de lo esperado en el mercado. EFE

aia/psh