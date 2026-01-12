El DAX 40 sube un 0,57 % y llega a un nuevo máximo intradía pese a riesgos geopolíticos

Fráncfort (Alemania), 12 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,57 % y alcanzó un nuevo máximo intradía pese a las fuertes tensiones geopolíticas actuales y las amenazas al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,57 % en 25.405,34 puntos y acumula una ganancia del 3,5 % aproximadamente en lo que va de año.

El DAX 40 llegó a alcanzar el valor máximo intradía de 25.421 puntos.

La confianza de los inversores en la economía alemana ha mejorado en enero, según datos de la consultora Sentix.

Los inversores confían en que la economía alemana se recuperará en 2026 con las inversiones del Gobierno alemán.

Powell afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación de la sede de la Fed en Washington de 2.500 millones de dólares (unos 2.140 millones de euros).

La amenaza de cargos penales contra Powell se produce porque se ha negado a bajar los tipos de interés en EEUU como quería Trump.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá sus tipos de interés en enero pese a las amenazas de Trump.

Beiersdorf, que produce la marca Nivea, entre otras, ganó un 3,1 %, hasta 97,96 euros, después de que Deutsche Bank Research elevara su cotización objetivo de 98 hasta 105 euros y recomendara la compra de las acciones.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care subió un 2,9 %, hasta 40,64 euros, tras recomendaciones de compras de sus acciones después de que la compañía haya recomprado acciones propias, y Fresenius, su matriz y mayor accionista, se beneficia y ganó un 3 %, hasta 50,72 euros.

El fabricante automovilístico BMW perdió un 1,7 %, hasta 90,48 euros, Volkswagen cayó un 1,3 %, hasta 102,50 euros, y el grupo Mercedes-Benz cedió un 1 %, hasta 59,78 euros, ante la nueva regulación europea para las importaciones de eléctricos de China, que beneficia a los productores de eléctricos chinos.

La Comisión Europea (CE) permitirá a los fabricantes automovilísticos chinos evitar los aranceles adicionales aplicados en 2024 si aplican un precio mínimo a los vehículos que exporten a la Unión Europea (UE) y si invierten en Europa. EFE

