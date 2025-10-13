El DAX 40 sube un 0,60 % después de que Trump suavizara el tono frente a China

Fráncfort (Alemania), 13 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,60 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suavizara el tono en sus amenazas a China de aranceles del cien por cien.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,60 % para cerrar en 24.387,93 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 22 % aproximadamente.

El selectivo de Fráncfort bajó el viernes un 1,5 % por la caída de las empresas exportadoras después de que Trump dijera que ya no veía motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y amenazara con un «incremento masivo» de aranceles para los productos chinos en respuesta a las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras.

Además de Trump, también ha tranquilizado a los mercados la formación del nuevo Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2,4 %, hasta 108,50 euros, y su matriz Siemens avanzó un 1,6 %, hasta 246,10 euros.

La empresas de servicios de diálisis Fresenius Medical Care ganó un 2,2 %, hasta 47,51 euros.

En el lado opuesto, Commerzbank perdió un 0,9 %, hasta 31,07 euros, el grupo químico y farmacéutico Bayer bajó un 0,8 %, hasta 27,75 euros, y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom cayó un 0,7 %, hasta 29,44 euros. EFE

