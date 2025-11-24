El DAX 40 sube un 0,64 % pese a la caída de la confianza empresarial en Alemania

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 24 nov (EFE).- El DAX 40 subió este lunes un 0,64 %, pese a la caída de la confianza empresarial en Alemania en noviembre porque las empresas descartan que se vaya a producir una recuperación pronto y ante las posibilidades de paz para Ucrania .

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,64 % en23.239,18 puntos.

«Las empresas tienen poca fe en que la recuperación llegará pronto», dijo el presidente del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) , Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza empresarial.

El índice de confianza empresarial empeoró en Alemania en noviembre hasta 88,1 puntos, desde los 88,4 puntos de octubre.

Sin embargo, en los mercados han aumentado las expectativas en que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés de nuevo en diciembre después de que el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera que está garantizada una reducción de los tipos de interés a corto plazo.

Williams dijo que apoyó los dos últimos recortes de las tasas y que «todavía ve espacio para un ajuste más a corto plazo» para que los tipos de interés de la Fed se acerquen a un nivel neutral.

El grupo farmacéutico y químico Bayer se disparó un 10,9 %, hasta 30,60 euros, tras los buenos resultados de un ensayo clínico de su anticoagulante Asundexian para evitar el derrame cerebral.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 5,6 %, hasta 106,45 euros, y el fabricante de semiconductores Infineon ganó un 3,7 %, hasta 32,87 euros.

El fabricante automovilístico de la gama alta BMW avanzó un 2,3 %, hasta 87,04 euros, tras una recomendación de compra del banco estadounidense de inversión Goldman Sachs.

El fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 5 %, hasta1.443 euros, ante el plan de paz para Ucrania.

Deutsche Telekom cedió un 1,5 %, hasta 27,20 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 1,3 %, hasta 216 euros. EFE

aia/pddp