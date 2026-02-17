El DAX 40 sube un 0,80 % impulsado por Wall Street

Fráncfort (Alemania), 17 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort ganó hoy un 0,80 %, impulsado por la subida de Wall Street, que logró compensar el impacto negativo de la bajada de la confianza inversora en Alemania y la zona del euro.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,80 % en 24.998,40 puntos.

La confianza inversora bajó inesperadamente un poco en febrero en Alemania porque «la economía alemana se encuentra en una fase de recuperación frágil» y lastró el ánimo en el mercado de valores de Fráncfort.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) empeoró en febrero 1,3 puntos, hasta 58,3 puntos, respecto al mes anterior, cuando había subido mucho.

La confianza inversora en Alemania se estabiliza desde comienzos de año en un nivel visto por última vez a comienzos de 2022, antes de Rusia invadiera Ucrania, comenta el economista jefe para Alemania de Deutsche Bank, Robin Winkler.

Los inversores venden acciones de los fabricantes de armamento ante las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Ginebra y entre EE.UU. e Irán sobre el programa nuclear iraní y pese a que Europa va a necesitar invertir en Defensa porque EE.UU. va a reducir su protección.

El grupo químico y farmacéutico Bayer se disparó un 7,3 %, hasta 49,32 euros, después de que la estadounidense Monsanto llegara a acuerdos extrajudiciales en una demanda colectiva contra el pestizida Roundup que tiene glifosato y es supuestamente cancerígeno.

La inmobiliaria Vonovia subió un 3,8 %, hasta 27,43 euros, máximo desde octubre de 2024, tras la caída de las rentabilidades en la renta fija alemana.

El fabricante de camiones Daimler Truck perdió un 1,9 %, hasta 41,90 euros, mientras Siemens Energy, matriz de Gamesa, cayó un 1,4 %, hasta 161,05 euros.

El fabricante de pruebas de laboratorio Qiagen perdió un 3,6 %, hasta 41,35 euros, después de que el diario ‘Financial Times’ informara de que la empresa de ciencias de la vida Danaher podría lanzar una oferta por valor de 10.000 millones de dólares por la empresa de tecnología médica Masimo por lo que no pujará por Qiagen. EFE

