El DAX 40 sube un 0,97 % debido al plan de paz para Ucrania

Fráncfort (Alemania), 25 nov (EFE).- El DAX 40 subió este martes un 0,97 %, ante el posible plan de paz para Ucrania y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés en diciembre de nuevo en Estados Unidos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,97 % en 23.464,63 puntos.

Las ventas minoristas subieron en EE.UU. en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

La confianza del consumidor bajó en Estados Unidos en noviembre 6,8 puntos, hasta 88,7 puntos, mínimo desde abril de 2005, según el instituto de investigación de mercado Conference Board.

Los mercados ven una probabilidad del 80 % de que la Fed baje el precio del dinero en diciembre.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se mostró el lunes a favor de un recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés en diciembre debido al debilitamiento del mercado laboral y a que espera que la inflación disminuya.

La presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo al diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) que está a favor de una bajada de los tipos de interés en diciembre.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 6,6 %, hasta 221,60 euros, ante el plan de paz para Ucrania y la necesidad de reconstrucción del país.

El fabricante de neumáticos Continental subió un 3 %, hasta 64,64 euros, y el de camiones Daimler Truck ganó un 3 %, hasta 37,15 euros.

El portal inmobiliario Scout24 perdió un 2,1 %, hasta 87,15 euros, y la inmobiliaria Vonovia cedió un 0,5 %, hasta 25,97 euros. EFE

