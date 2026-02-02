El DAX 40 sube un 1,05 % tras la revisión al alza de la actividad industrial de Alemania

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 2 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 1,05 % tras la revisión al alza del índice de la actividad industrial de Alemania en enero y buenos datos también de la industria de Estados Unidos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,05 % en 24.797,52 puntos.

La renta variable alemana empezó la negociación con pérdidas pero después inició la marcha alcista debido al optimismo en los resultados de empresas europeas.

El euro se depreció por debajo de 1,18 dólares, algo que reducirá la preocupación por las exportadoras alemanas.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Alemania ha sido revisado al alza en enero hasta 49,1 (48,7 puntos en las estimaciones preliminares y 47 puntos en diciembre), según S&P Global.

La actividad de la industria de EEUU mejoró en enero más de lo previsto, tanto según datos de S&P Global como del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés), por lo que se reducen las posibilidades de bajadas de los tipos de interés en ese país.

El fabricante de software para empresa SAP subió un 2,7 %, hasta 175,10 euros, Commerzbank avanzó un 2,5 %, hasta 35,56 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 2,3 %, hasta 147,95 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 2,9 %, hasta 1.729 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag perdió un 1,4 %, hasta 50,70 euros. EFE

