El DAX 40 sube un 1,11 % tras los avances en los planes de paz para Ucrania y datos EEUU

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 26 nov (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 1,11 %, ganancia por tercera negociación consecutiva, dados los avances en los planes de paz para Ucrania y las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,11 % en 23.726,22 puntos.

Algunos inversores optaron por la cautela antes de la festividad de Acción de Gracias en EEUU el jueves.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron inesperadamente en EEUU la semana pasada, en 6.000 hasta 216.000 solicitudes, y la entrada de pedidos de bienes duraderos subió en septiembre un 0,5 % respecto al mes anterior.

La inflación de los precios de producción se mantuvo en EEUU estable en septiembre en el 2,7 % interanual, por lo que las presiones inflacionistas se han podido estabilizar y esto facilita a la Reserva Federal (Fed) bajar el precio del dinero.

Commerzbank lideró las ganancias con una subida del 5,8 %, hasta 34,45 euros, y Deutsche Bank ganó un 2,5 %, hasta 30,63 euros.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 5 %, hasta 112,20 euros, y el fabricante de semiconductores Infineon se apuntó un 3,7 %, hasta 34,79 euros.

La empresa de distribución de químicos Brenntag perdió un 1,6 %, hasta 48,91 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer cayó un 1,5 %, hasta 30,36 euros. EFE

aia/pddp