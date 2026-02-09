El DAX 40 sube un 1,19 % por el impulso de Wall Street y la mejora de confianza inversora

Fráncfort (Alemania), 9 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 1,19 % por el impulso de los máximos históricos de Wall Street, la fuerte subida de Japón y la mejora de la confianza inversora en Alemania por segundo mes consecutivo

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con un avance del 1,19 % en 25.014,87 puntos.

El índice de confianza inversora en Alemania mejoró en febrero hasta -6,9 puntos, máximo desde julio de 2025, (-16,4 puntos en enero) debido a las perspectivas de crecimiento de la economía alemana porque la entrada de pedidos a la industria es buena, según la asesora Sentix.

Commerzbank ganó un 4,2 %, hasta 35,45 euros, después de que UniCredit publicara buenos resultados, en parte también a su participación del 26 % en el banco alemán, y anunciara el reparto de elevados dividendos.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 3,9 %, hasta 157,90 euros, y Siemens creció un 2,2 %, hasta 255,95 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 2,8 %, hasta 1.649 euros, y la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials recuperó un 2,2 %, hasta 220,20 euros.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care bajó un 2,1 %, hasta 39,79 euros, y la compañía de tecnología sanitaria Siemens Healthineers cedió un 1,4 %, hasta 40,80 euros. EFE

