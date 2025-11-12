El DAX 40 sube un 1,22 % tras resultados y los impulsos de Wall Street

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 12 nov (EFE).- El DAX 40 ganó hoy un 1,22 %, tras la publicación de resultados de empresas alemanas, los impulsos del Dow Jones de Industriales de Wall Street y a la espera de la reapertura de la Administración federal estadounidense, por lo que se puede producir el rally de fin de año.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,22 % en 24.381,46 puntos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará una extensión del presupuesto, ya aprobada por el Senado, con el objetivo de reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia.

La empresa de energía renovable RWE se disparó un 9,1 %, hasta 46,86 euros, tras publicar buenos resultados gracias a los ingresos de la venta de un centro de datos en el Reino Unido, pero E.on cayó un 3,6 %, hasta 15,46 euros, debido a recogida de beneficios, pero su balance también fue bueno.

El fabricante de chips Infineon ganó un 6,9 %, hasta 36,23 euros, después de presentar los resultados del tercer trimestre y porque ve perspectivas de crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial.

El grupo químico y farmacéutico Bayer avanzó un 5,9 %, hasta 29,06 euros, porque sus resultados del tercer trimestre superaron las expectativas pese a que ha aumentado las provisiones para disputas legales en EEUU por el glifosato y los bifenilos policlorados (BPCs).

La empresa de distribución de químicos Brenntag también ganó un 4,4 %, hasta 49,19 euros, porque sus resultados fueron mejores de lo que se preveía.

El portal inmobiliario Scout24 perdió un 3,2 %, hasta 89,25 euros, después de que Bank of America dejara de recomendar la compra de sus acciones. EFE

aia/lar