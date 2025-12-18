El DAX 40 sube un 1 % tras la caída de la inflación en EEUU

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este jueves un 1 % tras la inesperada caída de la inflación en Estados Unidos en noviembre, que facilita que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1 % en 24.199,50 puntos.

Los precios de consumo bajaron en EEUU en noviembre hasta el 2,7 % interanual y en comparación con el 3 % en septiembre porque faltan los datos de octubre debido a que la Administración federal estadounidense estuvo cerrada.

Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El BCE considera que está «en una buena posición» con los tipos de interés en el 2 % por lo que es probable que los deje inalterados los próximos meses dado que la economía ha mostrado capacidad de resistencia .

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy subió un 3,5 %, hasta 119,60 euros.

Deutsche Bank ganó un 3,2 %, hasta 32,68 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, avanzó un 1,7 %, hasta 220,80 euros.

La química BASF perdió un 0,6 %, hasta 44,04 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag bajó un 0,6 %, hasta 49,49 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 1,5 %, hasta 1.550 euros, tras los rumores de que quiere vender su división de componentes automovilísticos. EFE

