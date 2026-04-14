El DAX 40 sube un ante las perspectivas de nuevas conversaciones entre EE.UU. e Irán

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Berlín, 14 abr (EFE).- El índice selectivo DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort superó este martes la barrera de los 24.000 puntos ante las perspectivas de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o principios de la próxima para buscar una salida al conflicto.

Así, el DAX 40 cerró con una subida del 1,27 % o 301,78 puntos, hasta los 24.044,22 puntos, después de que el lunes cayera todavía hasta los 23.742,44 puntos, arrastrado por la suspensión un día antes de las conversaciones en Islamabad entre Washington y Teherán.

Ni siquiera el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, en vigor tras el fracaso de estas primeras conversaciones, disuadieron a los inversores.

Según confirmó este martes una fuente diplomática a EFE, Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto.

El índice de medianas empresas MDAX ganó un 0,94 % o 283,03 puntos, hasta las 30.534,94 unidades, mientras que el de las compañías tecnológicas TecDAX avanzó un 1,10 % o 38,51 puntos, hasta las 3.548,27 unidades.

Entre los ganadores de la jornada en el parqué alemán figuran DT Bank, cuyos valores subieron un 3,82 %, hasta los 28,54 euros; mientas que los de Siemens, avanzaron un 3,74 %, hasta los 237,25 euros; y los de Infineon, un 3,55 %, hasta los 44,46 euros.

En tanto, los títulos de BASF perdieron un 1,68 %, hasta los 53,73 euros; los de BMW ST, un 1,65 %, hasta los 82,50 euros; y los de Brenntag SE, un 1,56 %, hasta los 56,64 euros. EFE

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