El DAX 40 termina 2025 en 24.490,41 puntos tras ganar un 23,01 % en doce meses

Berlín, 30 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, terminó este martes su paso por 2025 con un alza de un 0,57 % hasta los 24.490,41 puntos, tras lograr una revalorización estimada del 23,01 % en los últimos doce meses.

El índice mejoró con el alza de este martes los 24.351,12 puntos de la víspera, día en que la subida del selectivo fue mínima (0,05 %).

Aunque quedó lejos de su máximo de este año, fijado en 24.611,25 puntos, el valor del índice germano experimentó, desde principios de año, una revalorización estimada en un 23,01 %, según la página de información financiera ‘Finanzen.net’.

El DAX 40 comenzó 2025 en 20.024,66 puntos y pudo remontar tras caer puntualmente en abril por debajo de la barrera de los 20.000 puntos, hasta los 19.670,88.

Este martes, el MDAX de las medianas empresas también terminó el año en verde, pues alcanzó los 30.617,67 puntos tras ganar un 0,54 %, al tiempo que el tecnológico TecDAX experimentó una subida del 0,62 % hasta los 3.622,27 puntos.

Las firmas que destacaron por sus ganancias en el último día de 2025 de actividad en el parqué de Fráncfort fueron la firma de semiconductores Infineon Technologies, la armamentística Rheinmetall y la química Bayer.

Infineon Technologies subió un 2,69 % hasta los 37,73 euros por acción, Rheinmetall hizo lo propio un 2,29 % hasta los 1.561 euros y Bayer se quedó en un alza de un 1,62 % hasta los 37,01 euros.

Por su parte, los perdedores del último día del año fueron la firma automovilística BMW, que se dejó un 0,43 % hasta los 93,14 euros, Deutsche Börse, la empresa responsable de las operaciones de la Bolsa de Fráncfort, que cayó un 0,22 % hasta 223,70 euros, y la energética Siemens Energy, que perdió un 0,17 % hasta los 120,40 euros. EFE

