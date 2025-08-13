El DAX avanza ligeramente en una jornada de caída de beneficios de Porsche SE

Berlín, 13 ago (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, terminó este miércoles al alza, pese a que la crisis de las empresa automovilísticas germanas volvió a evidenciarse con la reducción en casi un 50 % de los beneficios en la primera mitad de este año de la cotizada Porsche SE.

El DAX 40 cerró la jornada en 24.185,59 puntos, por encima de los 24.024,78 puntos con los que terminó el martes.

El selectivo de las pequeñas y medianas empresas, MDAX, acabó en 30.925,12 puntos tras una caída de un 0,25 %, mientras que el tecnológico TecDAX terminó la jornada con una subida de un 0,50 % hasta los 3.759,17 puntos.

La noticia económica en Alemania, junto a la publicación del dato de la inflación, que en julio se mantuvo en un 2 % interanual pero experimentó un 0,3 % más que en junio, fue la caída de los beneficios de Porsche SE.

Esta firma redujo sus beneficios en casi un 50 %, hasta 1.110 millones de euros, en el primer semestre de 2025, si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando el beneficio neto fue de 2.112 millones de euros.

Los analistas contaban ya con un desplome de los beneficios en vista de la crisis que atraviesan Porsche y Volkswagen, hasta el punto de que incluso se ha especulado con que Porsche SE tenga que abandonar el DAX 40.

Entre las empresas ganadoras del día quedaron la farmacéutica Bayer, que ganó un 3,24 % hasta los 26,80 euros por acción, la firma del sector sanitario Fresenius, cuyas acciones subieron un 3,19 % hasta los 45,57 euros, y la informática SAP cuyos títulos se revalorizaron un 3,02 % hasta los 239,00 euros.

En el extremo opuesto, la energética Siemens Energy, matriz de Siemens Gamesa, se dejó un 5,03 % hasta los 98,48 euros, mientras que la aeronáutica MTU Aero Engines perdió un 1,67 % hasta los 381,80 euros y la distribuidora de productos químicos cayó un 0,79 % hasta los 55,02 euros. EFE

