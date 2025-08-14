The Swiss voice in the world since 1935

El DAX avanza un 0,79 % en vísperas de la cumbre Trump-Putin

Este contenido fue publicado en
Berlín, 14 ago (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este jueves un 0,79 % en anticipación de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska.

El DAX 40 cerró la jornada en 24.377,50 puntos, por encima de los 24.185,59 puntos con los que terminó el miércoles.

El selectivo de las pequeñas y medianas empresas, MDAX, acabó en 31.118,79 puntos tras una subida del 0,63 %, mientras que el tecnológico TecDAX terminó la jornada con un 0,33 % más, hasta los 3.771,54 puntos.

Tras la caída de beneficios de la cotizada Porsche SE en casi un 50 %, anunciada este miércoles, hoy le tocó el turno a la energética RWE, cuyos beneficios cayeron en el primer semestre en más de un 43 %, aunque pese a ello pudo confirmar sus pronósticos para 2025.

Sin embargo, estos resultados no lograron enturbiar el ánimo de los inversores, que aguardan con optimismo el encuentro de mañana en Alaska, con la expectativa de que con él se puedan sentar las bases para un próximo final de la guerra en Ucrania.

La armamentística Rheinmetall ganó un 2,76 % hasta 1.641,00 euros, un día después de que Alemania anunciase que aportaría más dinero para la ayuda militar a Ucrania.

El fabricante aeronáutico Airbus subió un 2,31 % hasta 183,72 euros y la aseguradora Allianz, un 2,14 % hasta 376,00 euros.

En el extremo opuesto, RWE perdió un 2,51 % por sus malos resultados, hasta 34,58 euros.

La química Brenntag se dejó un 1,45 % hasta 54,22 euros y la reaseguradora Hannover Rück, un 0,85 % hasta 255,20 euros. EFE

