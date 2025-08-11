El DAX comienza la semana a la baja en día de ligeros descensos en Fráncfort

Berlín, 11 ago (EFE).- Los selectivos de la bolsa de Fráncfort, desde el principal, el DAX 40, hasta el tecnológico TecDAX y el de las pequeñas y medinas empresas, el MDAX, cayeron este lunes, antes del fin de la tregua comercial entre China y Estados Unidos el martes.

El DAX se dejó un 0,34 % hasta los 24.081,34, por debajo de los 24.162,86 puntos con los que terminó la semana pasada.

El MDAX sufrió una mayor caída, de un 0,67 %, hasta los 31.282,97 puntos, mientras que el TecDAX fue el selectivo que menos sufrió entre los principales indicadores bursátiles germanos, con una bajada de un 0,18 %, hasta los 3.768,62 puntos.

El DAX 40 se movió entre un máximo de 24.219,09 puntos y un mínimo de 24.030,05 puntos en el primer día de una semana marcada en lo económico por el fin el martes de la tregua comercial alcanzada el pasado mes de mayo entre China y Estados Unidos.

En lo político, los mercados también actúan con la mirada puesta en la cita que reunirá el viernes en Alaska al presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Esos factores internacionales de riesgo no evitaron que el banco Commerzbank terminara este lunes con una subida en el valor de sus acciones de un 3,86 % hasta los 35,81 euros, mientras que Siemens Energy, matriz de Siemens Gamesa, experimentara una subida de un 3,67 % hasta los 99,52 euros.

Por su parte, la firma de telecomuniaciones Deutsche Telekom ganó un 1,56 % entre las otras grandes ganadoras del día en el parqué, hasta dejar sus títulos en 29,96 euros.

Entre las perdedoras de la jornada figura la armamentística Rheinmetall, que vio sus acciones caer un 4,63 %, hasta los 1.545,50 euros, lastrada en un contexto en el que Trump y Putin hablarán en Alaska posiblemente de pacificar la guerra en Ucrania.

La cementera y empresa especializada en materiales de construcción Heidelberg Materials se dejó un 2,70 % hasta los 205,60 euros, mientras que la firma berlinesa de comercio electrónico Zalando SE cayó un 2,09 % hasta los 22,92 euros. EFE

smm/pddp