El DAX de Fráncfort pierde 0.15 % y cierra en 24.386,3 puntos

Berlín, 3 oct (EFE).- La bolsa de Fráncfort cerró este viernes a la baja y el indice DAX perdió un 0,15 % para quedar en los 24.386,3 puntos.

En una jornada sin grandes estímulos, debido a que es día de fiesta en Alemania, el movimiento fue escaso, Mientras que en el miércoles y el jueves s se habían negociado 54 millones de acciones cada días el viernes sólo 21 millones de acciones cambió de propiertario.

El bloqueo presupuestario en EEUU hizo que no se produjera la publicación de los datos de empleo en ese país que suele ser una pauta de orientación para los inversores. EFE

