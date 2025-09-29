El DAX se queda casi inmóvil entre amenazas de aranceles de Trump a muebles importados

Berlín, 29 sep (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, se mantuvo este lunes casi sin cambios en los 23.745,06 puntos, al término de una jornada marcada por las amenazas del presidente de EE.UU, Donald Trump, sobre «aranceles sustanciales» a las importaciones de muebles hechos en el extranjero.

El DAX 40 terminó el día con una subida de apenas un 0,02 % por lo que comenzó la semana casi en el mismo valor con el que terminó el viernes (23.739,47 unidades).

El rendimiento del parqué de Fráncfort se vio afectado por las amenazas de Trump a los muebles de importación, algo que podría acarrear repercusiones a firmas en Alemania, entre otras naciones europeas.

En su mejor momento de este lunes, el DAX 40 llegó a estar en los 23.835,61 puntos, aunque posteriormente su valor cayó hasta quedarse en los 23.745,06 puntos.

Una mejor jornada experimentó el MDAX, selectivo de las pequeñas y medianas empresas, con una subida del 0,44 % hasta los 30.117,57 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX acabó este lunes igualmente al alza, al ganar un 0,82 % hasta las 3.618,95 unidades.

Entre las firmas ganadoras del día quedaron la firma farmacéutica Bayer, cuyas acciones ganaron un 1,71 % hasta los 27,72 euros por título y la gran empresa armanentística de Alemania Rheinmetall AG, cuyas participaciones se revalorizaron un 1,43 % hasta los 1.988,50 euros.

La inmobiliaria Vonovia SE también quedó entre las ganadoras del día, con un alza del 1,35 % hasta los 26,27 dólares.

Como perdedores este lunes quedaron los bancos Comerzbank y Deutsche Bank, cuyos títulos bajaron respectivamente un 3,01 % y un 1,70 % hasta los 31,88 euros y los 30,03 euros, aunque las acciones que más cayeron fueron las de la cementera Heidelberg Materials.La firma con sede en Heidelberg, en el suroeste germano, vio sus participaciones caer un 3,40 % hasta los 188,80 euros. EFE

