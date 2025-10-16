El DAX sube un 0,38 % a 24.272,19 puntos en jornada favorable para valores tecnológicos

2 minutos

Berlín, 16 oct (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este jueves un 0,38 % hasta los 24.272,19 puntos, en una jornada en la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la inteligencia artificial (IA) puede añadir ocho décimas al crecimiento económico mundial.

El índice selectivo de Fráncfort terminó al alza tras la caída de la víspera, una jornada en la que bajó un 0,23 % hasta los 24.181,3 puntos.

El MDAX de las medianas empresas subió este jueves un 0,84 %, hasta los 30.036,68 puntos, y mayor aún fue la subida experimentada por el tecnológico TecDAX, que ganó un 1,18 % hasta los 3.701,60 puntos, después de un día en el que el potencial de la IA fue puesto de relieve por el FMI.

Según dijo en rueda de prensa la directora gerente de dicho organismo, Kristalina Georgieva, «la IA podrá ser valiosa solo si contribuye al aumento de la productividad», de manera que «ciertamente contribuirá al crecimiento entre el 0,1 % y el 0,8 %», según los cálculos del FMI.

No en vano, el fabricante de semiconductores alemán Infineon Technologies, productor de uno de los elementos clave para el desarrollo de los modelos de lenguaje y las nuevas tecnologías, fue una de las firmas del DAX 40 que más vio revalorizadas sus acciones.

Los títulos de esa compañía subieron un 2,31 % hasta los 33,26 euros, un alza sólo superado por el de la química Symrise AG, que experimentó una subida en sus títulos del 4,07 % hasta los 78,80 euros.

Por su parte, la firma fabricante de camiones Daimler Truck vio sus participaciones subir un 2,18 % hasta los 34,75 euros.

En el lado de las firmas perdedoras del día quedaron la farmacéutica Merck, cuyos títulos se dejaron un 3,95 % hasta los 111,85 euros, y las reaseguradoras Hannover Rück, que cayó un 2,24 % hasta los 253,20 euros, y Münchener Rück AG, que vio sus acciones caer un 2,09 % hasta los 552,20 euros. EFE

smm/lar