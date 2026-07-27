El DAX sube un 1,04 % hasta los 25.361,03 puntos impulsado por la bajada del petróleo

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Berlín 27 jul (EFE).- El principal selectivo de la bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este lunes hasta los 25.361,03 puntos, tras una subida de un 1,04 %, en un inicio de semana marcado por una bajada del precio del petróleo vinculado a la interrupción de los ataques de EE.UU contra Irán.

El DAX 40 terminó la jornada en 25.361,03 puntos, tras una subida de un 1,04 %, un alza menor a la del pasado viernes, día en que el selectivo ganó un 1,36 % para superar la barrera de los 25.000 puntos y quedar en 25.099,00 unidades.

El indicador de las medianas empresas, el MDAX, también comenzó la semana al alza, con una subida este lunes de casi medio punto (0,44 %) hasta los 32.106,50 puntos.

El tecnológico TecDAX vivió una mejor jornada con un alza del 1,03 %, hasta alcanzar los 3.808,76 puntos.

El parqué alemán se benefició de las noticias sobre la caída del precio del barril de brent, el de referencia en Europa, que llegó a bajar un 8,02 % para situarse en 89,12 dólares, tras la pausa en los ataques de Estados Unidos contra Irán, por segundo día consecutivo, algo que ha inyectado optimismo en los mercados.

Por su parte el barril west texas intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también llegó a caer un 6,81 %, hasta los 83,23 dólares el barril.

Entre las firmas ganadoras del día quedó la informática SAP, que ganó un 7,56 %, hasta los 150,80 euros por acción, la firma digital Scout24, que subió un 4,75 % hasta los 71,65 euros por título, y la compañía de comercio electrónico Zalando, cuyas participaciones experimentaron un alza de un 3,83 % hasta los 28,49 euros.

Entre las firmas perdedoras de la jornada quedó Hochtief, constructora controlada por la compañía española ACS, que informó este lunes de que obtuvo un beneficio neto de 467,6 millones de euros (523,4 millones de dólares al cambio actual) en los primeros seis meses del año, un 2,8 % menos que en la primera mitad del año pasado.

Las participaciones de Hochtief terminaron la jornada en 432,80 euros, tras una caída del 3,26 %.

Peor fue este lunes para la compañía bávara fabricante de semiconductores Infineon Technologies, cuyas acciones cayeron un 4,36 % hasta los 61,60 euros.

Por su parte, la eléctrica E.ON vio sus participaciones bajar un 2,55 % hasta los 19,10 euros por título. EFE

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