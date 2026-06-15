El debate del 9 se enciende en Brasil: crece el clamor por Endrick

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Carlos Meneses

Newark (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El debate sobre el 9 de la selección brasileña se ha encendido tras el empate contra Marruecos en su debut en el Mundial, con cada vez más voces reclamando la presencia de Endrick Felipe Moreira en el once titular.

El joven delantero del Real Madrid no jugó un solo minuto ante los africanos. Salió a calentar en la banda del MetLife Stadium y volvió al banquillo cabizbajo cuando supo que no iba a ser uno de los cinco cambios del técnico Carlo Ancelotti.

Las imágenes de la decepción del ariete de 19 años volviendo a la caseta han corrido como la pólvora en las redes sociales.

«Pero es eso, ¿no? Pues, si pudiera, entraría, ¿no?», le dijo un frustrado Endrick, ya sentado en el banco, a Neymar, según la lectura labial hecha por la emisora Globo el domingo. El 10 lo abrazó y le dio unas palmadas en el brazo para consolarlo.

Preguntado sobre la ausencia de minutos de su antiguo pupilo en el Real Madrid, Ancelotti respondió irritado: «No estoy aquí para hablar individualmente de un jugador; hablo del equipo».

Endrick, nacido en Taguatinga, ha marcado ocho goles y ha dado ocho asistencias el curso pasado con el Olympique de Lyon, donde estuvo cedido entre enero y mayo.

Con la Canarinha, debutó el 16 de noviembre de 2023 y lleva cuatro goles en 490 minutos.

Él y Rayan Vitor Simplício, la perla del Bournemouth, son los más jóvenes convocados para un Mundial con Brasil desde Ronaldo Nazário en Estados Unidos 1994.

En este contexto, una parte de la afición y la prensa brasileña ha exigido ya su titularidad para el segundo partido del Grupo C contra Haití, el viernes, en Filadelfia.

Igor Thiago, defenestrado

Presión para Ancelotti y críticas feroces a Igor Thiago. El artillero del Brentford, que se ha marcado una temporada espectacular en la Premier League, ha sido el chivo expiatorio del 1-1 contra Marruecos junto con Carlos Henrique Casimiro ‘Casemiro’ y Lucas Paquetá.

Su titularidad fue toda una sorpresa. Pero sus números en la Liga inglesa y su buen rendimiento en los dos amistosos previos contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1) convencieron al técnico italiano.

Nacido en Gama, en la misma región que Endrick, tiene 24 años. Con 1,88 metros de altura, es un delantero clásico: corpulento, aguanta bien de espaldas y remata con facilidad, aunque sufre cuando sale del área.

Era un gran desconocido hasta que en esta pasada campaña se destapó como uno de los grandes goleadores en Inglaterra, con 25 tantos entre todas las competiciones.

De ellos, 22 en la Liga, cinco menos que el máximo artillero del torneo: el astro noruego Erling Haaland.

Su debut con la absoluta fue reciente, el pasado 26 de marzo, en un amistoso con Francia. Desde entonces, ha marcado dos goles en 193 minutos, mejor promedio goleador que Endrick.

Sin embargo, la impaciente hinchada ‘verdeamarela’ no le perdonó que cabecease al aire un centro templado de Vinícius con el 0-0.

Luego llegó el tanto de Ismael Saibari y la respuesta de Vinícius.

Matheus Cunha, la otra opción

Ancelotti sustituyó a Igor Thiago en el minuto 61. Con la entrada de Luiz Henrique y Matheus Cunha, Brasil controló más.

El delantero del Manchester United era, de hecho, el favorito para empezar de inicio. Dio algo más de sentido al juego del equipo, aunque el marcador no se movió más.

Los números de la temporada de Cunha son más modestos: 10 goles y cuatro asistencias en la Premier.

¿Quién será el 9 elegido contra Haití? ¿Cunha, Igor Thiago o Endrick, ‘el Deseado’? La respuesta, el viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE

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