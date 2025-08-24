The Swiss voice in the world since 1935

El defensa Fabián Balbuena (Gremio) sufre una fractura de peroné y será baja con Paraguay

São Paulo, 24 ago (EFE).- El Gremio confirmó este domingo que el defensa paraguayo Fabián Balbuena ha sufrido una fractura de peroné, por lo que no podrá jugar con la selección de su país en las últimas dos jornadas de la eliminatoria mundialista sudamericana.

El club brasileño, en el que Balbuena milita desde el pasado julio, explicó en un comunicado que lo que en principio se creyó que era un esguince de tobillo en realidad es una fractura de peroné, por lo que el central estará de baja durante al menos un mes.

Balbuena sufrió la lesión la noche de este sábado, en un partido del el Campeonato Brasileño en el que el Gremio empató 0-0 frente al Ceará.

Paraguay está en la quinta posición de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 24 puntos, lo que hasta ahora le vale la clasificación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que dirige el entrenador argentino Gustavo Alfaro recibirá el próximo 4 de septiembre a Ecuador, que es segunda con 25 puntos.

En la última jornada, el 9 de septiembre, visitará a la selección peruana, que ya está eliminada. EFE

