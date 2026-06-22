El defensor de la Amazonía cacique Raoni se mantiene estable, pero sigue en la UCI

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Río de Janeiro, 22 jun (EFE).- El cacique brasileño Raoni Metuktire, de 94 años, se encuentra «estable» y con la «función renal normal» tras la cirugía de desobstrucción intestinal a la que fue sometido el sábado, aunque continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informaron este lunes fuentes médicas.

El líder indígena continúa sin fiebre y está siendo alimentado a través de sonda, según el parte divulgado por el Hospital São Paulo, donde está internado desde el viernes.

De acuerdo con los galenos, el cacique permanece respirando por sus propios medios, consciente e interactuando con terceros.

El cacique Raoni fue transferido el viernes pasado al hospital de la capital paulista con un cuadro de obstrucción intestinal, deshidratación y neumonía aspirativa.

Raoni había sido internado desde el 14 de junio en estado grave con alteraciones de la función renal y un cuadro de obstrucción parcial en el estómago que le provocó vómitos incontrolables, dolor abdominal y tos con expectoración de sangre.

No obstante, los quebrantos de salud del líder de la Amazonía comenzaron a principios de mayo y desde entonces ha pasado tres veces por el hospital.

Nacido en el poblado de Kapot, en el estado de Mato Grosso, Raoni es un abanderado de la lucha por la Amazonía desde la década de 1970.

Su labor, reconocida mundialmente, cobró proyección internacional en 1989, cuando acompañó al músico británico Sting en una gira, con lo que se consolidó como una de las voces de los pueblos originarios más respetadas del planeta. EFE

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