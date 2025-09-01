The Swiss voice in the world since 1935

El delantero César Huerta se pierde por lesión amistosos contra Japón y Corea del Sur

México, 1 sep (EFE).- El delantero del Anderlecht belga César Huerta se perderá por lesión los partidos amistosos de la selección mexicana contra la de Japón, el próximo sábado, y la de Corea del Sur este 9 de septiembre, informó este lunes la Federación Mexicana de Fútbol.

Huerta, de 24 años, presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo frente al Union Saint-Gilloise, en el que jugó el domingo 73 minutos.

El seleccionador Javier Aguirre no convocará a otro jugador por considerar que puede afrontar los amistosos con Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y Santiago Giménez, del Milán italiano.

Además, Aguirre tendrá disponible a los atacantes Roberto Alvarado dell Guadalajara; Diego Laínez del Tigres, Hirving Lozano del San Diego estadounidense, Alexis Vega del Toluca y el argentino nacionalizado Germán Berterame del Monterrey.

Los mexicanos tienen previstos numerosos partidos de preparación hasta junio, cuando asumirán como locales la fase de grupos de la Copa Mundial, en la que jugarán dos partidos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara. EFE

