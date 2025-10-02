The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El delantero Edison Azcona no jugará el amistoso contra Uruguay por fatiga muscular

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 2 oct (EFE).- El cuerpo técnico de la selección dominicana de fútbol informó este jueves que el atacante Edison Azcona no formará parte del equipo que disputará un amistoso contra Uruguay en octubre venidero, debido a fatiga muscular, informó este jueves la gerencia del onceno.

El cuerpo técnico y médico de la plantilla decidieron que no es prudente que Azcona participe del encuentro contra los charrúas, el 10 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 de la mañana (hora dominicana). El choque se transmitirá por televisión abierta.EFE

rsl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR