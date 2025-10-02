El delantero Edison Azcona no jugará el amistoso contra Uruguay por fatiga muscular

Santo Domingo, 2 oct (EFE).- El cuerpo técnico de la selección dominicana de fútbol informó este jueves que el atacante Edison Azcona no formará parte del equipo que disputará un amistoso contra Uruguay en octubre venidero, debido a fatiga muscular, informó este jueves la gerencia del onceno.

El cuerpo técnico y médico de la plantilla decidieron que no es prudente que Azcona participe del encuentro contra los charrúas, el 10 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 de la mañana (hora dominicana). El choque se transmitirá por televisión abierta.EFE

