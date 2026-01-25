El delantero guatemalteco Darwin Lom es el nuevo refuerzo del boliviano The Strongest

La Paz, 25 ene (EFE).- El delantero guatemalteco Darwin Lom reforzará al club boliviano The Strongest en la temporada local y la nueva edición de la Copa Libertadores, en la que los ‘atigrados’ tendrán su primer reto ante el Deportivo Táchira de Venezuela.

Lom llegó esta madrugada al aeropuerto internacional de El Alto, que sirve a La Paz, con «mucha expectativa» y se declaró «feliz» de estar en Bolivia para defender la camiseta de un club «grande» como The Strongest.

«El pase acá ha sido un pase que siempre lo he esperado. Siempre he hablado con mis amigos que el fútbol de Sudamérica es mi tipo de fútbol y ahora Dios me da el chance, The Strongest también y no la tengo que dejar pasar y aprovechar esta oportunidad», dijo el delantero a los medios.

También aseguró que llega «con la mente muy positiva» y con la meta de contribuir a que su nuevo equipo salga adelante.

Lom debutó profesionalmente en 2017 en el Chattanooga FC de EE.UU., donde también militó en otros equipos como el California United Strikers y el Hartford Athletic.

En su país jugó para los clubes Guastatoya, Malacateco, Xelajú, Deportivo Mixco y Comunicaciones. Además, vistió la camiseta del Cartaginés costarricense y ha sido convocado varias veces a la selección guatemalteca.

The Strongest quedó tercero en la Liga de la División Profesional, el principal torneo disputado en 2025 en Bolivia, lo que le valió un cupo a la primera fase de la Libertadores.

Además de Lom, para afrontar el torneo continental, el tigre de La Paz sumó a sus filas al experimentado entrenador Eduardo Villegas y a jugadores como el delantero boliviano Carmelo Algarañaz, el dominicano Carlos Ventura y los colombianos Adrián Estacio y José Moya.

El plantel atigrado recibirá al Deportivo Táchira en La Paz el próximo 3 de febrero y el partido de vuelta se disputará una semana después en San Cristóbal, Venezuela. EFE

