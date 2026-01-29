El delantero panameño Abdiel Arroyo vuelve al fútbol peruano para jugar en el UTC

Lima, 29 ene (EFE).- El delantero panameño Abdiel Arroyo fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo del UTC de la primera división del fútbol de Perú, a la que regresará tras un paso por el fútbol boliviano.

«Abdiel Arroyo Molinar ya viste la camiseta del Gavilán. Delantero que se suma para reforzar el ataque y asumir el reto en casa. Empieza un nuevo capítulo», señaló el equipo de la ciudad norteña de Cajamarca en sus redes sociales.

Arroyo, quien en 2023 ya jugó en el César Vallejo peruano, se sumará a los refuerzos extranjeros que ha contratado el UTC para este año, entre los que figuran los ecuatorianos Marlon de Jesús, Adolfo Muñoz y Luis Arce, el colombiano David Camacho, el argentino Bruno Duarte y el venezolano Arquímedes Figuera. EFE

