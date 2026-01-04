El delantero Sebastián Fernández, ex Málaga y Banfield, renueva con Danubio a sus 40 años

Montevideo, 4 ene (EFE).- El delantero uruguayo Sebastián Fernández, exjugador del español Málaga y del argentino Banfield, renovó su contrato con Danubio a los 40 años de edad y jugará en el equipo de Montevideo en la temporada 2026.

«Sebastián Fernández extendió su vínculo y seguirá defendiendo nuestros colores en 2026», anunció Danubio en una publicación en sus redes sociales.

Nacido en Montevido en mayo de 1985, el atacante comenzó su carrera en Miramar Misiones y luego jugó en Defensor Sporting, club con el que fue campeón uruguayo en la temporada 2008.

Convocado por Óscar Washington Tabárez para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, el atacante uruguayo estuvo cinco temporadas en España, donde anotó 16 goles.

Allí formó parte de la histórica campaña de Málaga en la Champions, en la que los entonces dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini avanzaron hasta cuartos de final con figuras como Martín Demichelis, Isco, Jérémy Toulalan, Júlio Baptista, Javier Saviola o Roque Santa Cruz.

Años antes, Fernández se había consagrado campeón del Torneo Apertura argentino con Banfield, donde fue compañero de James Rodríguez.

A su regreso a Uruguay jugó más de 200 partidos en Nacional y ganó allí cuatro ediciones del Campeonato Uruguay. Luego pasó por Liverpool y finalmente llegó a Danubio en 2022.

Con la selección uruguaya jugó 14 encuentros en el período 2006-2012 y anotó dos tantos.

De cara a la temporada 2026, el equipo que será dirigido por el argentino Diego Monarriz también anunció las llegadas de Joaquín Pereyra y del argentino Ivo Constantino, delantero de 26 años que llega procedente del Deportivo Morón de su país. EFE

