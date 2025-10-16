El Departamento de Justicia pedirá imputar a John Bolton, exasesor de Trump, según CNN

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea solicitar a un gran jurado que impute formalmente a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, según informó CNN.

La noticia llega después de que el mes pasado se hicieran públicos documentos judiciales que revelaban que Bolton estaba siendo investigado por el Gobierno federal por el presunto manejo ilegal de información clasificada.

De acuerdo con el medio estadounidense, parte de la investigación del Departamento de Justicia se centra en notas que el exasesor habría escrito en una cuenta personal de correo electrónico.

De acuerdo con esas informaciones, Bolton utilizaba ese correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).

El uso de una cuenta privada para registrar posibles asuntos gubernamentales podría representar una violación de las normas sobre el manejo de información sensible.

El caso de John Bolton se sumaría a una serie de acciones recientes del Departamento de Justicia contra figuras críticas del presidente republicano.

En las últimas semanas, el exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente por obstrucción al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental. EFE

mrl/jcr/fpa