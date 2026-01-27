El Departamento de Salud de Puerto Rico declara epidemia por influenza

San Juan, 27 ene (EFE).- El secretario del Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico, Víctor M. Ramos, declaró este martes epidemia por influenza en el archipiélago caribeño, tras seis semanas consecutivas con casos por encima del umbral epidemiológico.

«Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas», expresó en una rueda de prensa el titular de Salud puertorriqueño. EFE

