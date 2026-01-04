El deporte también reacciona a la captura de Nicolás Maduro

(Actualiza con anuncio de suspensión de la Liga de béisbol)

Redacción Deportes, 4 ene (EFE).- La captura en Caracas de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense desató desde el mismo 3 de enero una ola de reacciones diversas entre deportistas de diversas nacionalidades.

En forma casi simultánea, las temporadas profesionales de dos de los deportes más populares en Venezuela, el béisbol y el fútbol, han quedado en suspense, así como la tradicional vuelta ciclista al Táchira, cuyo comienzo estaba previsto para el 9 de enero.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció una suspensión provisional de su calendario como medida de protección a sus jugadores y aficionados.

La misma razón puede llevar a un aplazamiento del comienzo del torneo Apertura del fútbol, el 30 de enero, según han manifestado algunos directivos de los 14 equipos involucrados.

Horas después de la incursión ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la madrugada del sábado, el piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio ‘Checo’ Pérez publico a través de Instagram un mensaje cariñoso al pueblo venezolano.

«Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela», escribió el corredor de Cadillac.

Un futbolista colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, del Pisa italiano, propuso a sus seguidores en las redes sociales una oración por Venezuela y a la vez se declaró feliz con la captura de Maduro.

«La espera fue larga. Venezuela libre», cerró su mensaje con una imagen de la bandera de Venezuela.

Erik Noya, escalador nacionalizado español en 2019 y nacido hace 31 años en Caracas, celebró a rabiar y sin diques la captura de Maduro con una factura extendida a los seguidores del ahora exlíder del régimen chavista: «Ahora sí, sopórtenla, sapos».

«Tan bellos que se veían agrandados, bien apetrechados, mirando por encima de la nariz, mientras la gente se defendía con las uñas y sin clemencia los mataron», expresó el ganador de la medalla de plata mundial en 2021 y del bronce europeo en 2024 a través de un video en el que da saltos de alegría.

Otro mensaje que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, con pasado en el Newell’s del fútbol argentino, quien tituló su publicación «Libertad 2026». El exdefensor de la Vinotinto compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano tras lo ocurrido en Caracas.

Críticos y polémicos

Leyenda desde la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el piragüista Cristian Toro declaró a través de un video su satisfacción por el momento actual del país.

«Me expongo a hacer este video porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje», manifestó Toro, nacido hace 33 años en Isla Margarita.

En un mensaje de dos minutos, recordó que vivió en el país bajo los regímenes del fallecido Hugo Chávez y de Maduro, y que en casi 30 años vio partir a amigos y conocidos, y resistir a muchos otros.

«Estamos viendo que nos silencian, que no podemos opinar sobre ciertos temas; que, dependiendo de lo que opines, te ponen una etiqueta, o que yo, por opinar, muchas veces se me ha tildado de una cosa u otra», dijo.

«Todavía hay un camino que recorrer, no ha acabado aquí, pero animo a todo el mundo a que intervenga en los debates, en este caso políticos», concluyó.

Tan o más polémica resultó la publicación en Instagram de la ciclista Stefany Hernández, medallista olímpica de bronce en Río 2016, poco después de registrarse los ataques múltiples de las fuerzas militares estadounidenses sobre la capital venezolana en la madrugada del sábado.

“Estamos vivos. Solo nos están cayendo unas bombitas. SOS. Venezuela es paz. No war. Peace4Ever”, escribió sobre un fondo negro con letras blancas, la deportista de 34 años, quien arrebaña a centenas de seguidores.

Poco después, la figura del BMX compartió imágenes del amanecer en Venezuela con la frase: “Dios con nosotros”.

El golfista de 41 años Jhonattan Vegas, uno de los deportistas profesionales que mayor presión ejerce con sus críticas al panorama político y social de Venezuela, celebró la captura de Maduro y se declaró confiado en un cambio de rumbo en su nación.

«Viva Venezuela CARAJOOOOOOOOOOOOOOOOOO», plasmó en su cuenta de X, junto con doce réplicas de la bandera de su país natal.

El competidor de PGA Tour, radicado hace varios años en Texas, proclamó en inglés larga vida a su país y maldijo lo ocurrido allí bajo el régimen. «Long live Venezuela, damn it, Alllllllllllllllll!, se lee en su cuenta de X. EFE

