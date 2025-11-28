El Deportes Tolima busca dar un paso definitivo a la final de la liga colombiana

4 minutos

Bogotá, 28 nov (EFE).- El Deportes Tolima recibirá este sábado al Independiente Santa Fe con el objetivo de dar un paso definitivo a la final de la liga colombiana, en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

El equipo de la ciudad de Ibagué, dirigido por Lucas González, ocupa el primer lugar del Grupo B con siete puntos, seguido del Atlético Bucaramanga con cuatro, y de Independiente Santa Fe y Fortaleza, cada uno con tres.

Es por eso que una victoria ante los capitalinos, a los que vencieron 1-2 en Bogotá el martes pasado, puede dejar al Deportes Tolima ad portas de la final.

Sin embargo, el entrenador González tendrá que lidiar con la baja del lateral derecho Cristian Arrieta, expulsado en el partido de esta semana, quien posiblemente sea reemplazado por Yhormar Hurtado.

En cuanto al resto del equipo se espera el regreso del lateral izquierdo Samuel Velásquez, ausente en el juego de Bogotá por prevención, y que vuelvan titulares habituales como el portero uruguayo Cristopher Fiermarín, el centrocampista Sebastián Guzmán y el extremo Kevin Pérez.

«Si teníamos la ilusión intacta de llegar a la final antes de este partido, creo que ahora vamos progresivamente en ese camino», expresó el entrenador tras la victoria en la capital colombiana.

Santa Fe, por su parte, buscará recuperar en Ibagué los tres puntos perdidos en casa para poder seguir soñando con llegar a la final, pues en caso de caer el sábado se quedará sin opción matemática de clasificar.

La buena noticia para el entrenador interino del club, Francisco López, es el regreso del lateral Elvis Perlaza y del centrocampista Yilmar Velásquez quienes cumplieron esta semana una jornada de sanción que tenían, y el veterano mediocentro Daniel Torres, que no estuvo en el partido anterior por una gripe.

Sin embargo, el estratega perderá a su mejor futbolista del semestre, el extremo Santiago Mosquera, por un desgarro parcial de grado dos del bíceps femoral izquierdo y se espera que sea reemplazado por el habilidoso Ómar Fernández Frasica.

En el otro juego de este grupo, Fortaleza y Bucaramanga se enfrentarán este sábado en Bogotá, donde el ganador todavía tendrá posibilidades de luchar por un cupo a la final y el perdedor quedará prácticamente eliminado.

Lucha por el liderato

En el Grupo A, el Junior recibirá en Barranquilla al Atlético Nacional en un juego al que ambos llegan igualados en el primer lugar de la zona con cinco puntos, por lo que el vencedor también se acercará a la final.

Los locales, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, tendrán que lidiar con la baja del central Jermein Peña, quien posiblemente sea reemplazado por el uruguayo Lucas Monzón, que apenas ha pescado 21 minutos con la camiseta de Tiburón en lo que va corrido del año.

Sin embargo, el estratega charrúa contará con el resto de sus titulares habituales, incluidos el extremo José Enamorado, el volante Yimmi Chará, el centrocampista Didier Moreno y el portero uruguayo Mauro Silveira.

Atlético Nacional, entre tanto, tendrá que ir por los tres puntos en Barranquilla para asumir el liderato y acercarse a la final, bajo la dirección de Diego Arias.

Para ese propósito tendrá a sus principales figuras, que son el veterano portero David Ospina, el lateral Andrés Román, el central William Tesillo, el defensor uruguayo Camilo Cándido, el centrocampista Jorman Campuzano, el volante Matheus Uribe, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.

En el otro partido de la zona, el América, que sigue en la pelea con cuatro puntos, visitará el lunes al Independiente Medellín, que era el gran favorito del Grupo A pero apenas ha sumado un punto y sus opciones de clasificar a la final son ya muy limitadas.

Cuarta jornada de los cuadrangulares

29.11: Deportes Tolima-Independiente Santa Fe y Fortaleza-Atlético Bucaramanga.

30.11: Junior-Atlético Nacional.

01.12: Independiente Medellín-América de Cali. EFE

jga/joc/apa