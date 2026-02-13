El Deportivo Cali afronta su crisis ante el imbatido Atlético Nacional

Bogotá, 13 feb (EFE).- El Deportivo Cali vive una crisis de resultados que tiene en la cuerda floja a su técnico, Alberto Gamero, y buscará este domingo por la séptima jornada de la liga colombiana una victoria ante el imbatido Atlético Nacional, que solo ha disputado tres partidos y los ha ganado todos.

Los Azucareros vienen de perder 3-2 con el sorpresivo líder del campeonato, el Internacional de Bogotá, y ocupan el puesto 11 con 7 puntos, mientras que los Verdolagas son quintos con nueve unidades, a cuatro del primer lugar y con tres partidos aplazados.

El equipo caleño no ha logrado encontrar su mejor versión en el campeonato y sus aficionados están perdiendo la paciencia, pues fichajes como el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno o el portero peruano Pedro Gallese no han tenido el rendimiento esperado.

«Tuvimos las oportunidades, no las hemos marcado (…) por lo que hay que ser consciente de que somos responsables y tenemos la posibilidad el domingo de darle vuelta a la página», expresó Dinenno, quien vive su segunda etapa en el club.

Atlético Nacional, por su parte, viene de golear 4-1 al Fortaleza el jueves en un partido en el que los dirigidos por Diego Arias ratificaron su favoritismo en la liga colombiana.

El equipo de Medellín, que busca su cuarta victoria al hilo en el campeonato, tiene como principales dudas para este encuentro al veterano portero David Ospina, que se recupera de una lesión muscular en la pierna derecha, y el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, el fichaje más sonado del club para esta temporada que está en proceso de adaptación física.

Por lo demás, Arias contará con el resto de su nómina, que ha tenido como hombres destacados al experimentado lateral argentino Milton Casco, que lleva dos goles en el torneo; el centrocampista Juan Manuel Zapata, de notable rendimiento, y Juan Manuel Rengifo, el creativo de 20 años que lidera el ataque del equipo.

Duelo de líderes

El Deportivo Pasto y el Internacional de Bogotá son los líderes sorpresivos del campeonato y se enfrentarán el sábado con el objetivo de mantenerse en la parte alta del torneo.

Los locales serán los pastusos, que ocupan el segundo lugar y vienen de vencer 0-1 al Llaneros con una anotación del atacante Andrey Esupiñán, que se perderá el partido porque fue expulsado en el encuentro anterior.

Sin embargo, el entrenador del equipo, el español Jonathan Risueño, contará con el resto de sus titulares, entre los que figuran el volante argentino Matías Pisano, el centrocampista Yeiler Góez y el veterano central Fainer Torijano.

Internacional, que le gana el primer lugar por diferencia de goles, está motivado tras la victoria ante el Cali y espera sumar más puntos para mantenerse líder.

Los capitalinos, entrenados por el argentino Ricardo Valiño, tendrán en este partido a su once estelar, que incluye al portero venezolano Wuilker Faríñez; a los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti, y el juvenil hondureño Dereck Moncada, la gran revelación del campeonato.

Partidos de la séptima jornada

14.02: Millonarios-Llaneros, Independiente Medellín-Deportivo Pereira y Deportivo Pasto-Internacional de Bogotá.

15.02: Deportes Tolima-Once Caldas, Deportivo Cali-Atlético Nacional y Fortaleza-Boyacá Chicó.

17.02: Alianza-Cúcuta Deportivo y Jaguares-Independiente Santa Fe.

18.02: Junior-América de Cali.

Aplazado: Águilas Doradas-Atlético Bucaramanga. EFE

