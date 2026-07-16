El Deportivo ficha a la lateral argentina Sofía Domínguez

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A Coruña, 16 jul (EFE).- La argentina Sofía Domínguez, internacional con las categorías inferiores de su país, jugará la próxima temporada en el Dépor, al que llegada procedente del FC Basel y con el que firma hasta junio de 2027, con opción de ampliar un año más su vinculación.

La nueva futbolista deportivista, que el próximo 16 de diciembre cumplirá 21 años, desarrolló la mayor parte de su carrera en su país, donde defendió las camisetas de River Plate y Newell’s Old Boys.

Internacional con la selección albiceleste sub-20, con la que disputó el Mundial de la categoría, la pasada temporada jugó un total de 18 partidos de Liga y 5 de Copa con el equipo suizo.

La llegada de la lateral argentina se suma a las ya anunciadas de Ainoa Gómez, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Vega Montesinos, Carla Castiñeyras, Paula Hernández, Lucía Pardo y Marisa García. EFE

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