El derrocado Embaló llega a la República del Congo tras el golpe de Estado en Guinea-Bisáu

Nairobi, 29 nov (EFE).- El presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, derrocado en el golpe de Estado militar perpetrado el pasado miércoles, llegó en la noche del viernes a la República del Congo tras una breve estancia en Senegal.

Embaló llegó a Brazzaville, la capital congoleña, según informó una fuente diplomática a la agencia de noticias senegalesa APS sin ofrecer más detalles, mientras que el semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que viajó en un avión fletado por la República del Congo.

El jueves, el Ministerio senegalés de Integración Africana y Asuntos Extranjeros indicó que, tras una serie de negociaciones con «todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu», el Gobierno «fletó un avión para viajar a Bisáu», la capital, lo que permitió que Embaló -que había sido detenido durante el golpe- llegara «sano y salvo» a Senegal.

Sin embargo, la acogida de Embaló generó pronto divisiones internas, ya que, aunque el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, había aceptado recibirlo, el primer ministro, Ousmane Sonko, calificó el viernes de «complot» la crisis en el país vecino.

«Lo sucedido en Guinea-Bisáu, como todos sabemos, es un complot (…). El proceso electoral debe completarse y la comisión anunciar al ganador», declaró Sonko ante la Asamblea Nacional.

Los militares que tomaron el poder en Guinea-Bisáu anunciaron el jueves que el hasta ahora jefe del Estado Mayor de Embaló será el nuevo líder del Gobierno de transición.

El nombramiento consolidó el golpe pese a las firmes condenas de organizaciones internacionales como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que han suspendido al país hasta que se restablezca el orden constitucional.

El general Horta N’ta, convertido en el nuevo hombre fuerte del país, fue designado para dirigir un periodo de transición de un año por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta militar en el poder.

El golpe ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del pasado domingo, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se habían atribuido la victoria.

Elegido en 2019, Embaló ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

