El derrumbe de una montaña de basura en India colapsa un edificio con decenas de atrapados

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Nueva Delhi, 9 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron y más de una decena quedaron atrapadas tras el derrumbe de una montaña de basura sobre una planta de gestión de residuos en el este de la India el miércoles, según confirmaron este jueves las autoridades.

«Hoy hemos llegado y localizado dos cuerpos. De ellos, hemos sacado uno. Entre el día de ayer y la madrugada de hoy, nueve personas fueron rescatadas con vida (…) En total, son tres cuerpos localizados. Nos tomará entre media hora y dos horas y media más retirarlo», informó a los medios el comandante de la Autoridad Nacional NDRF, Santosh Bahadur Singh.

El alud de basura tuvo lugar ayer sobre las 14.00 hora local (08:30 GMT), cuando las fuertes lluvias volvieron inestable una inmensa acumulación de desechos que terminó derrumbándose repentinamente sobre un edificio del vertedero con varios trabajadores dentro.

Según las autoridades, siete trabajadores fueron rescatados en las primeras horas del accidente y dos más durante la madrugada, varias de ellas atrapadas durante más de 5 horas.

«Éramos aproximadamente 15 o 16 personas (…) De vez en cuando la gente perdía la esperanza, pero todos mantuvieron el valor. Estuvimos atrapados unas 4 o 5 horas. Después empezamos a sentir algunos movimientos. Antes de eso, estábamos completamente a ciegas, no lográbamos entender nada», aseguró a la agencia local PTI uno de los supervivientes.

El gobierno municipal de la ciudad de Pimpri Chinchwad, donde se encontraba el vertedero, estima que en el momento del siniestro unas 23 personas se encontraban en el interior de las instalaciones, operadas por la empresa Antony Lara Renewable Energy.

Cinco de ellas lograron escapar por su propio pie antes de la llegada de las asistencias, indicaron las autoridades.

Este jueves, un operativo conjunto de las NDRF, el Ejército indio, los bomberos y la policía trabajan a contrarreloj para retirar las estructuras de forma segura y rescatar a cualquier otro desaparecido con vida.

Preguntado por una cifra de supervivientes bajo la montaña de basura, el comandante Singh declaró que, a pesar de haber utilizado detectores de vida y perros de rescate, hasta ahora no se han detectado señales audibles.

«El edificio es sumamente inestable. El primer y principal desafío es que la estructura pueda colapsar por completo y atrapar a mis rescatistas (…) El comedor estaba en la última esquina, por lo que el espacio para maniobrar dentro es tan reducido que solo se puede avanzar gateando», afirmó Singh a los medios. EFE

lgm/mtv/cc

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