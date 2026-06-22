El desarrollo petrolero en Venezuela dependerá de la estabilidad política, según expertos

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Caracas, 22 jun (EFE).- El desarrollo del sector petrolero de Venezuela tras la apertura a la inversión extranjera impulsada por Estados Unidos dependerá, en buena medida, de que haya estabilidad política en el país suramericano, dijeron este lunes a EFE varios expertos económicos luego de participar en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Para el economista Luis Zambrano Sequín, nadie va a invertir a mediano o largo plazo en un país que «no da muestras» de instituciones sólidas y de estabilidad política, la cual, afirmó, representa una «garantía de que los acuerdos, los contratos y los nuevos arreglos se sostengan».

«Si no existe esa convicción de que hay unos acuerdos políticos sobre elementos fundamentales que son compartidos por la sociedad en su conjunto, pues evidentemente, en el caso de inversiones en sectores como el petróleo o la minería, donde los proyectos maduran en décadas, nadie va a asumir riesgos de magnitud considerable», advirtió Sequín, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, el Gobierno interino venezolano, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, ha abierto sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión internacional con el apoyo del Parlamento, controlado por el oficialismo y presidido por el hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

A la par, la jefa de Estado ha desmontado progresivamente el gabinete de Maduro, renovado el alto mando militar, impulsado una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos y anunciado un proceso de reestructuración del Gobierno, mientras EE.UU. promueve una negociación entre el Parlamento actual y el de 2015, de mayoría opositora y que defiende su continuidad, para acelerar la transición.

Sequín señaló que la estabilidad política «pasa a ser un elemento clave» en este contexto, al igual que la relación entre Venezuela y EE.UU., sobre la que, aseveró, tampoco hay claridad.

La economista María Antonia Moreno, integrante también del IIES, afirmó que la llegada de más inversiones depende «en gran medida» de que haya estabilidad política, además de credibilidad tanto del Estado venezolano como de las compañías.

A su juicio, se necesita una mayor capacitación técnica y política de los entes públicos para defender los intereses de la nación en los contratos.

Por su parte, el sociólogo e investigador del mercado petrolero Blas Regnault, quien participó de manera telemática en el foro, indicó que no cree que el petróleo se convierta en el motor de la reconstrucción económica de Venezuela si antes «no se resuelve la crisis de gobernabilidad acumulada del sector».

Además, dijo que se necesita que «haya seguridad jurídica» y una «mayor transparencia para la inversión». EFE

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(foto)(vídeo)