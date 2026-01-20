El desempleo, estable en Reino Unido en un 5,1% a fines de noviembre

La tasa de desempleo se mantuvo estable en Reino Unido en los tres meses concluidos en noviembre, en un 5,1%, como a fines de octubre, lo que es el nivel más alto en cinco años, según datos publicados el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Desde el verano de 2024, la tasa de paro no ha dejado de subir poco a poco. No había alcanzado este umbral desde enero de 2021, lo que acentúa la presión sobre el gobierno laborista de Keir Starmer.

Richard Carter, analista en Quilter Cheviot, atribuye esta evolución al fuerte incremento de las cotizaciones patronales, que entró en vigor el pasado abril y frenó las contrataciones.

Según destaca, durante unos meses «las empresas pusieron sus planes de contratación en suspenso, a la espera del presupuesto» presentado a fines de noviembre, que «no parece haber relanzado aún» las creaciones de puestos de trabajo.

La economía británica se anotó en noviembre un crecimiento superior a lo esperado, un 0,3% respecto al mes anterior. El miércoles se prevé la publicación del dato de inflación de diciembre.

