El desempleo británico subió al 4,8 % entre junio y agosto

Londres, 14 oct (EFE).- La tasa de desempleo en el Reino Unido subió al 4,8 % en los tres meses entre junio y agosto, una décima más que en el trimestre anterior y por encima del nivel de hace un año, informó este martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés).

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75,1 %, una leve caída respecto al trimestre previo, aunque todavía por encima de las cifras del mismo periodo de 2024. La tasa de inactividad económica se mantuvo estable en el 21 %.

El número de personas que perciben o solicitan prestaciones por desempleo aumentó en septiembre hasta 1,7 millones, mientras que las vacantes volvieron a caer, con un descenso trimestral de 9.000 plazas (1,3 %), hasta 717.000, el trigésimo noveno periodo consecutivo de bajada.

El crecimiento anual medio de los salarios en el Reino Unido se moderó al 4,7 % en el trimestre hasta agosto, o un 0,9 % una vez descontada la inflación.

Los datos de la ONS también muestran que el número de empleados con nómina cayó en 93.000, o un 0,3 %, entre agosto de 2024 y agosto de 2025, con una ligera recuperación mensual de 10.000 respecto a julio de este año.

La economía británica mantuvo un débil crecimiento del 0,3 % en el segundo trimestre del año, mientras los tipos de interés permanecen en el 4 %, lo que refleja un mercado laboral que empieza a enfriarse tras un periodo de subidas de los tipos -ahora en fase de descenso- y de desaceleración económica. EFE

