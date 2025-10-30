El desempleo de la eurozona aumentó en 65.000 personas en septiembre



Bruselas, 30 oct (EFE).- El desempleo en la eurozona se incrementó en 65.000 personas en septiembre frente a agosto de este año, si bien la tasa de paro permaneció estable en el 6,3 %, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el número de personas desempleadas creció en 63.000 individuos, pero la tasa no varió frente a agosto y se situó en el 6 % el pasado septiembre. EFE

