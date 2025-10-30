El desempleo de la eurozona aumentó en 65.000 personas en septiembre

3 minutos

Bruselas, 30 oct (EFE).- El desempleo en la eurozona se incrementó en 65.000 personas en septiembre frente a agosto de este año, si bien la tasa de paro permaneció estable en el 6,3 %, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el número de personas desempleadas creció en 63.000 individuos, pero la tasa no varió frente a agosto y se situó en el 6 % el pasado septiembre.

Si se realiza la comparación interanual, la tasa de desempleo en los países de la moneda única tampoco varió entre septiembre de 2024 y de 2025, mientras que en los Veintisiete aumentó una décima.

Eurostat estimó que 13,25 millones de personas en la UE, de los que 11 millones residían en el área del euro, estaban desempleadas en el noveno mes de este año.

Frente a septiembre de 2024, el paro aumentó en 227.000 personas en el club comunitario y en 187.000 en la eurozona.

España fue el Estado miembro del club comunitario con la mayor tasa de desempleo el pasado septiembre (10,5 %), si bien no varió con respecto a agosto y descendió frente a lo anotado en el noveno mes de 2024 (11,1 %).

Tras España, los países de la Unión Europea con mayores porcentajes de parados en septiembre de 2025 fueron Finlandia (9,8 %), Suecia (8,7 %) y Grecia (8,2 %).

En contraste, las menores tasas de paro se detectaron en Chequia y Malta (3 % en ambos casos), Eslovenia (3,1 %), Polonia (3,2 %), Bulgaria (3,5 %) y Alemania (3,9 %).

Por lo que se refiere al paro entre los menores de veinticinco años, la tasa en la eurozona creció una décima, hasta el 14,4 %, en septiembre frente a lo registrado en agosto de este año. En los Veintisiete, permaneció invariable en el 14,8 %.

Si se comparan los datos con agosto de 2025, el paro juvenil creció en 10.000 personas en la UE y en 23.000 en los países de la moneda única.

En términos interanuales, el desempleo entre los menores de veinticinco años cayó en 121.000 individuos en la UE y en 79.000 en la eurozona en septiembre.

Entre los países de los que Eurostat publicó datos hoy, España fue el que anotó una mayor tasa de desempleo juvenil (25 %) el pasado septiembre, por encima de lo registrado en agosto (24,9 %), pero por debajo de lo detectado en el noveno mes de 2024 (26,1 %).

Por sexos, en septiembre el desempleo en la UE entre las mujeres se situó en el 6,1 %, mientras que entre los hombres fue del 5,8 %, en ambos casos, sin cambios frente a agosto.

En la eurozona, la tasa de desempleo de las mujeres fue del 6,5 % en el noveno mes de 2025, igual que en agosto. Entre los varones, el indicador se situó en el 6,2 %, una décima más que en el octavo mes de este año.

En España, el paro entre los hombres cayó una décima entre agosto y septiembre, hasta el 9 %, en tanto que entre las mujeres se mantuvo en el 12,1 %. EFE

jug/mr