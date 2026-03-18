El desempleo en Argentina sube al 7,5 % en el cuarto trimestre de 2025

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Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El desempleo en Argentina subió al 7,5 % en el cuarto trimestre de 2025, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de informalidad se ubicó en el 43 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 se ubicó 1,1 puntos por encima de la registrada en igual periodo de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). EFE

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