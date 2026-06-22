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El desempleo en Argentina subió al 7,8 % en el primer trimestre de 2026

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El desempleo en Argentina subió al 7,8 % en el primer trimestre de este año, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de informalidad se ubicó en el 44,2 %, informaron este lunes fuentes oficiales.

La tasa de desempleo del primer trimestre en el país suramericano se ubicó apenas 0,1 puntos por debajo de la registrada en igual periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). EFE

nk/jrg

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