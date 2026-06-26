El desempleo en Brasil baja dos décimas en mayo hasta el 5,6 %

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São Paulo, 26 jun (EFE).- El desempleo en Brasil, la mayor economía latinoamericana, bajó dos décimas en el trimestre concluido en mayo, hasta situarse en un 5,6 %, informó este viernes el Gobierno.

La tasa de desocupación registró la segunda caída consecutiva y alcanzó su menor nivel para este mismo periodo desde 2012, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El número de desempleados entre marzo y mayo en el país fue de 6,1 millones de personas, frente a los 6,3 millones del trimestre concluido en abril.

Por otro lado, la población con empleo fue de 102,7 millones de personas, 500.000 individuos más que en los tres meses hasta abril.

Asimismo, la informalidad afectó al 37,3 % de la población ocupada, unos 38,3 millones de trabajadores, un aumento del 37,2 % respecto al publicado en abril.

La reducción del índice de desempleo ocurre después de que Brasil creciera un 1,1 % en el primer trimestre del año, un dato que superó las previsiones de la mayoría de analistas.

En este contexto, el banco central brasileño mejoró esta semana la proyección de crecimiento para este año, del 1,6 % al 2 %, aunque apuntó a una desaceleración en el segundo trimestre. EFE

jmc/mra