El desempleo en Brasil baja hasta el 5,4 % en el trimestre hasta junio

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São Paulo, 30 jul (EFE).- El desempleo en Brasil, la mayor economía latinoamericana, se redujo en el segundo trimestre del año hasta situarse en un 5,4 %, informó este jueves el Gobierno.

La tasa de desocupación cayó 0,7 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, cuando se ubicaba en 6,1 %, y bajó 0,4 puntos en términos interanuales, según los datos divulgados hoy por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El número de desempleados entre abril y junio fue de 5,9 millones de personas, frente a los 6,6 millones del trimestre concluido en marzo, lo que representa que 718.000 personas salieron del contingente de desocupados.

Por otro lado, la población ocupada alcanzó los 103,1 millones de personas, sumando poco más de un millón de individuos (1,08 millones) en comparación con el trimestre anterior.

En cuanto a las condiciones del mercado laboral, los trabajadores del sector privado sin contrato formal subieron a 13,6 millones, lo que supone un incremento del 2,2 % frente al trimestre previo.

Por su parte, el contingente de empleados con contrato formal en el sector privado se mantuvo estable en 39,4 millones.

Las autoridades brasileñas ofrecen los datos del desempleo cada mes, pero abarcando un período de tres meses.

La reducción del índice de desempleo ocurre después de que Brasil registrara un crecimiento económico del 1,1 % en el primer trimestre del año, un dato que superó las previsiones de la mayoría de analistas. Los datos del segundo trimestre aún no han sido divulgados.

La economía brasileña está en fase de desaceleración desde el año pasado, cuando avanzó un 2,3 % frente al 3,4 % reportado en 2024.

Para este 2026, año de elecciones presidenciales, regionales y legislativas, el frenazo debe continuar de acuerdo con las previsiones del mercado financiero, que proyecta un alza del PIB de alrededor del 2 %. EFE

adm/rcf