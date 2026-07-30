El desempleo en Brasil cae a un nuevo mínimo

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El desempleo en Brasil cayó en el trimestre cerrado en junio y marcó un mínimo para el periodo en más de una década, un dato relevante para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hacia los comicios de octubre, en los que buscará la reelección.

La mayor economía de América Latina registró un desempleo de 5,4% en el trimestre, su nivel más bajo para el periodo desde 2012, cuando se comenzó a medir el indicador con el método actual, informó el jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La cifra es menor que el 5,6% del trimestre anterior.

Además, se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2025, cuando marcó 5,8%.

La desocupación en el período afectó a 5,9 millones de los 213 millones de habitantes del país.

La informalidad, estructural del mercado laboral brasileño, se mantuvo estable y representa el 37,4% de la población ocupada.

El dato llega a poco más de tres meses de las presidenciales, en las que Lula se medirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en una carrera en la que las encuestas dan ventaja al actual mandatario.

jss/nn