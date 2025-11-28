El desempleo en Brasil cae al 5,4 % en octubre y alcanza su mínimo histórico

São Paulo, 28 nov (EFE).- Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, registró un desempleo del 5,4 % en el trimestre terminado en octubre, su menor nivel desde el inicio de los análisis en 2012, informó este viernes el Gobierno.

La población desocupada fue de 5,9 millones en ese período, 0,2 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior y 0,7 puntos menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La economía informal, a su vez, dio empleo al 37,8 % de la fuerza de trabajo, unas 38,8 millones de personas, una cifra similar a la del trimestre anterior y una reducción de un punto porcentual respecto al mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, la población ocupada también se mantuvo estable con respecto a la medición anterior, hasta los 102 millones de personas, un crecimiento de 926.000 trabajadores en el último año.

A menos de un año de las próximas elecciones, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha usado los buenos datos de desempleo de los últimos meses como una señal de solidez económica, pese a la desaceleración registrada este año.

Sin embargo, este jueves se conoció que el número de empleos formales creados en el acumulado de los diez primeros meses del año en Brasil llegó a 1,8 millones, una reducción del 15,3 % con respecto al mismo período del año pasado.

Esto confirma la tendencia de reducción en la generación de empleo con todas las garantías legales en los últimos meses, en medio de la caída del crecimiento económico registrado en este último tiempo.

La economía brasileña creció un 3,4 % en 2024, y el Ejecutivo prevé que la expansión baje en 2025 a cerca del 2,3 % debido a, entre otros factores, la alta tasa de interés y un contexto internacional adverso.EFE

