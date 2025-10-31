El desempleo en Brasil en el tercer trimestre se mantiene en mínimos históricos

1 minuto

São Paulo, 31 oct (EFE).- Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, registró un desempleo del 5,6 % en el tercer trimestre del año, su menor nivel desde el inicio de los análisis en 2012, informó este viernes el Gobierno.

La población desocupada fue de seis millones entre julio y septiembre, 0,2 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior y 0,8 puntos menos que en el mismo periodo del año pasado, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por otra parte, la población ocupada llegó a los 102 millones de personas, un crecimiento del 1,4 % en el último año.

La economía informal, a su vez, dio empleo al 37,8 % de la fuerza de trabajo, unas 38,7 millones de personas, una cifra similar a la del trimestre anterior y una reducción de un punto porcentual respecto al mismo periodo del año pasado.

A menos de un año de las próximas elecciones, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha usado los buenos datos de empleo de los últimos meses como una señal de solidez económica, pese a la desaceleración registrada este año.

La economía brasileña creció un 3,4 % en 2024 y el Ejecutivo prevé que la tasa de expansión baje en 2025 a cerca del 2,3 % debido a, entre otros factores, la alta tasa de interés y un contexto internacional adverso.EFE

jmc/cg