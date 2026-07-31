El desempleo en Chile sube a 9,4 % en el trimestre abril-junio, su máximo en cinco años

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Santiago de Chile, 31 jul (EFE).- La tasa de desempleo en Chile alcanzó en el trimestre abril- junio un 9,4 %, un alza de 0,5 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado, manteniéndose en su máximo nivel en cinco años, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según detalló el organismo, la cifra mostró un aumento «producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5 %), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9 %)»; en tanto, «las personas desocupadas aumentaron 7,7 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8 %)».

En las mujeres, señaló el INE, la tasa de desocupación alcanzó 10,4 %, aumentando 0,5 puntos en el periodo observado; mientras que en los hombres la tasa de desocupación alcanzó un 8,7 %, creciendo 0,6 puntos porcentuales en un año.

Por otro lado, en 12 meses la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9 %, incidida tanto por las mujeres (1,7 %) como por los hombres (0,3 %).

La tasa de ocupación informal, apuntó el INE, «se situó en 27 %, con un incremento de un punto porcentual en un año».

El Gobierno impulsa en el Parlamento una controvertida megarreforma económica y tributaria, considerada el proyecto estrella del líder ultraderechista y con el que se busca elevar el crecimiento y fomentar la creación del empleo formal.

Los malos datos de desempleo se suman a los de la actividad económica, que en mayo registró una caída interanual del 0,9 %, 0,9 % interanual en mayo, encadenando cinco meses de cifras negativas.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026. EFE

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