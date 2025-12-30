El desempleo en Chile sube hasta el 8,4 % en noviembre

1 minuto

Santiago de Chile, 30 dic (EFE).- El desempleo en Chile llegó al 8,4 % en noviembre, un 0,2 % más que en el mismo periodo del año pasado, informó el martes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado fue «producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5 %), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2 %)», dijo la institución en un comunicado.

En tanto, las personas desocupadas aumentaron 4 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2 %).

En mujeres, la tasa se ubicó en 8,8 % mientras que en hombres fue del 8,1 %.

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,6 %, 0,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto, y la inflación cerró en el 4,5 %. EFE

